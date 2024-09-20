Ровшан Рустамов: Китай будет отправлять 1000 контейнерных блок-поездов в год по Среднему коридору

Из Китая планируется отправка 1000 контейнерных блок-поездов в год по Среднему коридору.

Из Китая планируется отправка 1000 контейнерных блок-поездов в год по Среднему коридору.

Как сообщает Report, об этом председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов заявил на консультативной встрече руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

По его словам, за 8 месяцев этого года из Китая по Среднему коридору было отправлено 212 блок-поездов: "Это означает 420 тыс. тонн груза, но потенциал этого маршрута гораздо больше".

В марте этого года первый контейнерный поезд из порта Сиань в Китае прибыл в Баку всего за 11 дней. В среднем блок-поезда доставляются из Китая в Азербайджан за 8-10 дней, а в порты Грузии - за 12 дней. В этом году из Китая планируется отправить около 300 контейнерных блок-поездов по Среднему коридору, что эквивалентно примерно 30 тыс. TEU или до 420 тыс. тонн груза.