Ровшан Рустамов: Грузы по Среднему коридору будут перевозиться с использованием только зеленой энергии

Грузоперевозки по Среднему коридору будут осуществляться исключительно с использованием зеленой энергии.

Грузоперевозки по Среднему коридору будут осуществляться исключительно с использованием зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Азербайджанских железных дорог (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, это станет возможным благодаря проекту по декарбонизации, реализуемому совместно с Азиатским банком развития (АБР).

"На днях в Баку находилась миссия АБР, которая выразила предварительное согласие на выделение дополнительного гранта для железных дорог в рамках программы декарбонизации. Благодаря этому мы обеспечим перевозку грузов по Среднему коридору практически на 100% с использованием зеленой энергии", - подчеркнул Рустамов.