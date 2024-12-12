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Ровшан Рустамов: Грузы по Среднему коридору будут перевозиться с использованием только зеленой энергии

Ровшан Рустамов: Грузы по Среднему коридору будут перевозиться с использованием только зеленой энергии Грузоперевозки по Среднему коридору будут осуществляться исключительно с использованием зеленой энергии.
Инфраструктура
12 декабря 2024 г. 16:04
Ровшан Рустамов: Грузы по Среднему коридору будут перевозиться с использованием только зеленой энергии

Грузоперевозки по Среднему коридору будут осуществляться исключительно с использованием зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Азербайджанских железных дорог (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, это станет возможным благодаря проекту по декарбонизации, реализуемому совместно с Азиатским банком развития (АБР).

"На днях в Баку находилась миссия АБР, которая выразила предварительное согласие на выделение дополнительного гранта для железных дорог в рамках программы декарбонизации. Благодаря этому мы обеспечим перевозку грузов по Среднему коридору практически на 100% с использованием зеленой энергии", - подчеркнул Рустамов.

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Версия на английском языке Rovshan Rustamov: Cargo by Middle Corridor to be transported using only green energy
Версия на азербайджанском языке Rövşən Rüstəmov: "Orta Dəhlizdə yüklər 100 % "yaşıl enerji" ilə daşınacaq"

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