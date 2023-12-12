Ровшан Рустамов: Подготовлен трехлетний стратегический план по восстановлению пассажирских перевозок

Подготовлен трехлетний стратегический план по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок по маршрутам и направлениям, существовавшим до пандемии коронавируса.

Подготовлен трехлетний стратегический план по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок по маршрутам и направлениям, существовавшим до пандемии коронавируса.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, ведется работа и по запуску ж/д линии Евлах-Балакен.

"Состояние дорожной инфраструктуры в южном направлении не позволяет предоставлять там качественные услуги. В этом году мы запустили маршрут Баку-Габала протяженностью 309 км. Мы также продлили маршрут Баку-Гянджа еще на 95 км до Агстафы" - сказал Рустамов.