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Ровшан Рустамов: Подготовлен трехлетний стратегический план по восстановлению пассажирских перевозок

Ровшан Рустамов: Подготовлен трехлетний стратегический план по восстановлению пассажирских перевозок Подготовлен трехлетний стратегический план по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок по маршрутам и направлениям, существовавшим до пандемии коронавируса.
Инфраструктура
12 декабря 2023 г. 15:10
Ровшан Рустамов: Подготовлен трехлетний стратегический план по восстановлению пассажирских перевозок

Подготовлен трехлетний стратегический план по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок по маршрутам и направлениям, существовавшим до пандемии коронавируса.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, ведется работа и по запуску ж/д линии Евлах-Балакен.

"Состояние дорожной инфраструктуры в южном направлении не позволяет предоставлять там качественные услуги. В этом году мы запустили маршрут Баку-Габала протяженностью 309 км. Мы также продлили маршрут Баку-Гянджа еще на 95 км до Агстафы" - сказал Рустамов.

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Rüstəmov: “Sərnişindaşımanın bərpası ilə bağlı 3 illik strateji plan hazırlanıb”

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