Ровшан Рустамов: До конца года в Азербайджан будут доставлены еще четыре поезда Stadler

В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и швейцарской компанией Stadler, 4 из 10 поездов будут сданы в эксплуатацию до конца этого года.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.
По его словам, в настоящее время один поезд находится в Баку.
"Еще один поезд прибыл в Азербайджан, а подготовительные работы по двум поездам подходят к концу. Также ведутся завершающие работы по производству оставшихся шести поездов", - сказал Рустамов.
Он отметил, что до конца 2024 года эти составы также будут сданы в эксплуатацию.
"После проверки четырех поездов, они будут введены в эксплуатацию с марта 2024 года", - сказал Рустамов.