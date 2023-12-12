Ровшан Рустамов: До конца года в Азербайджан будут доставлены еще четыре поезда Stadler

Ровшан Рустамов: До конца года в Азербайджан будут доставлены еще четыре поезда Stadler

В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и швейцарской компанией Stadler, 4 из 10 поездов будут сданы в эксплуатацию до конца этого года.

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В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и швейцарской компанией Stadler, 4 из 10 поездов будут сданы в эксплуатацию до конца этого года. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов. По его словам, в настоящее время один поезд находится в Баку. "Еще один поезд прибыл в Азербайджан, а подготовительные работы по двум поездам подходят к концу. Также ведутся завершающие работы по производству оставшихся шести поездов", - сказал Рустамов. Он отметил, что до конца 2024 года эти составы также будут сданы в эксплуатацию. "После проверки четырех поездов, они будут введены в эксплуатацию с марта 2024 года", - сказал Рустамов. Подпишитесь на наш Telegram канал