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Ровшан Рустамов: До конца года в Азербайджан будут доставлены еще четыре поезда Stadler

Ровшан Рустамов: До конца года в Азербайджан будут доставлены еще четыре поезда Stadler В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и швейцарской компанией Stadler, 4 из 10 поездов будут сданы в эксплуатацию до конца этого года.
Инфраструктура
12 декабря 2023 г. 14:57
Ровшан Рустамов: До конца года в Азербайджан будут доставлены еще четыре поезда Stadler

В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и швейцарской компанией Stadler, 4 из 10 поездов будут сданы в эксплуатацию до конца этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, в настоящее время один поезд находится в Баку.

"Еще один поезд прибыл в Азербайджан, а подготовительные работы по двум поездам подходят к концу. Также ведутся завершающие работы по производству оставшихся шести поездов", - сказал Рустамов.

Он отметил, что до конца 2024 года эти составы также будут сданы в эксплуатацию.

"После проверки четырех поездов, они будут введены в эксплуатацию с марта 2024 года", - сказал Рустамов.

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways: Another four Stadler trains will be brought to Azerbaijan by end of 2023
Версия на азербайджанском языке ADY sədri: “İlin sonuna qədər daha 4 “Stadler” qatarı Azərbaycana gətiriləcək”

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