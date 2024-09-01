О нас

Ровшан Рустамов: В Баку может разместиться штаб-квартира единой ассоциации стран Среднего коридора

Ровшан Рустамов: В Баку может разместиться штаб-квартира единой ассоциации стран Среднего коридора 17:00
Инфраструктура
1 сентября 2024 г. 17:42
Ровшан Рустамов: В Баку может разместиться штаб-квартира единой ассоциации стран Среднего коридора

Во второй половине сентября в Баку железнодорожными администрациями Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Грузии планируется учреждение единой ассоциации стран-участниц южного маршрута Среднего коридора.

Об этом Report сообщил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, столица Азербайджана является одним из кандидатов на роль штаб-квартиры ассоциации: "На встрече могут быть выдвинуты и другие предложения, но наши ожидания заключаются в том, что Баку будет одним из основных кандидатов. Большинство стран поддерживают выбор столицы Азербайджана".

Рустамов добавил, что вопрос создания такой ассоциации обсуждался несколько месяцев назад на встречах в Туркменистане и Узбекистане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rövşən Rüstəmov: "Bakı Orta Dəhliz ölkələrinin vahid assosiasiyasının mərkəzi ola bilər" - EKSKLÜZİV

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
29 августа 2024 г. 11:47
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi