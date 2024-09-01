Ровшан Рустамов: В Баку может разместиться штаб-квартира единой ассоциации стран Среднего коридора

17:00

Во второй половине сентября в Баку железнодорожными администрациями Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Грузии планируется учреждение единой ассоциации стран-участниц южного маршрута Среднего коридора.

Об этом Report сообщил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, столица Азербайджана является одним из кандидатов на роль штаб-квартиры ассоциации: "На встрече могут быть выдвинуты и другие предложения, но наши ожидания заключаются в том, что Баку будет одним из основных кандидатов. Большинство стран поддерживают выбор столицы Азербайджана".

Рустамов добавил, что вопрос создания такой ассоциации обсуждался несколько месяцев назад на встречах в Туркменистане и Узбекистане.