Ровшан Рустамов: Выполнено 38% строительных работ по железной дороге Горадиз-Агбенд

На данный момент выполнено 78% проектирования и 38% строительных работ по железной дороге Горадиз-Агбенд.

На данный момент выполнено 78% проектирования и 38% строительных работ по железной дороге Горадиз-Агбенд.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

По его словам, после окончания войны по распоряжению главы государства был дан старт множеству проектов, в том числе по восстановлению территорий, куда будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы.

"Среди них есть и связанные с железнодорожным сообщением, это ветки Барда-Агдам и Горадиз-Агбенд. Основание железной дороги Горадиз-Агбенд длиною 110,4 километра было заложено в феврале 2021 года. На данный момент 78% проектирования и 38% строительных работ выполнены. Другой проект - Барда-Агдам протяженностью 47,1 километра был начат всего через несколько дней после окончания войны. На данный момент 90% проектировочных и 58% строительных работ завершено".

Р.Рустамов отметил, что "Азербайджанские железные дороги" планируют полностью сдать эти проекты в 2023-2024 годах: "Что касается Зангезурского коридора, то мы готовим условия его запуска. Фактически это направление создает новый маршрут в Европу. Зангезурский коридор более короткий, легкий, имеет более выгодный выход в Европу, и это может увеличить транзитный потенциал Азербайджана".