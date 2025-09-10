Строительство автомагистралей сократит время транзита через Грузию

Время транзита от азербайджано-грузинской границы до пограничных пунктов Грузии с другими странами сократится примерно до трех часов благодаря строительству новых автомагистралей.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор грузинской Metro Logistics Ростоми Лежава (Rostomi Lezhava) на конференции в Баку "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура".

По его словам, для развития Среднего коридора в Грузии реализуется ряд стратегически важных проектов.

"Один из них - строительство глубоководного порта Анаклия, завершение которого планируется к 2029 году. После ввода в эксплуатацию он сможет принимать суда класса mother vessel и обрабатывать до 18 тыс. контейнеров. Это станет переломным моментом не только для Грузии, но и для Азербайджана, Казахстана и Китая. Кроме того, активно строятся новые автомагистрали, которые напрямую соединят Грузию с Азербайджаном. В результате время транзита от азербайджано-грузинской границы до пограничных пунктов Грузии с другими странами сократится примерно до трех часов вместо нынешних пяти", - отметил Р. Лежава.