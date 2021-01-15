Рост транзитного потенциала Нахчывана откроет выход в Европу через Турцию

С окончанием карабахского конфликта появились новые возможности для регионального сотрудничества

Из-за продолжающегося на протяжении многих лет конфликта между Азербайджаном и Арменией последняя оставалась в стороне от важных проектов, реализуемых в регионе. Армения, фактически находилась в блокаде. Однако с окончанием карабахского конфликта появились новые возможности для регионального сотрудничества. Одной из них является перспектива открытия новых транспортных коридоров через территорию Армении из основной территории Азербайджана в Нахчыван и оттуда в Турцию. А какие экономические выгоды получат Азербайджан и Армения от открытия коридоров?

Комментируя вопрос Report, экономист-эксперт Рашад Гасанов сказал, что самым важным для нас здесь является выход Нахчывана из блокады.

По его словам, это вопрос стратегического значения: “Длительное пребывание Нахчывана в географической блокаде оказало негативное влияние и на его экономическое развитие. Есть серьезные проблемы с грузоперевозками из Нахчывана и в обратном направлении. Прохождение через два таможенных пункта при перевозках через территорию Ирана ведет как к дополнительным затратам, так и к потере времени”.

Все это, по мнению Гасанова, будет устранено, если будет введен в эксплуатацию Мегринский коридор.

“После этого также появится возможность формирования очень тесного взаимодействия между рынками труда. Рынок труда в Нахчыване небольшой. В ряде сфер деятельности наблюдается нехватка кадров, в тоже время проблематично привлекать их из основной экономики. После открытия дороги для жителя Нахчывана станет доступен рынок труда в Зангилане, Джебраиле, Губадлы. Он сможет даже ежедневно ездить на работу и возвращаться домой. В конечном итоге появятся интеграционные возможности для рынка труда.

Другой вопрос связан с железнодорожной инфраструктурой Нахчывана. Значительное увеличение его транзитной пропускной способности создает добавленную стоимость. Если будет проведена правильная оценка, сформирована соответствующая инфраструктура, в некоторой степени либерализована бизнес-среда, то это может создать серьезный туристический потенциал в этом регионе. Современные туристические маршруты сочетают в себе компактные элементы. Путешественники хотят увидеть несколько стран в рамках одной поездки. В этом смысле можно разработать туристические маршруты Турция-Нахчыван-Карабах и другие территории Азербайджана. В том числе через Карабах-Нахчыван-Иран можно организовать очень интересные и привлекательные туристические маршруты. Все это формирует экономическую базу для Нахчывана”, - сказал эксперт.

По словам Гасанлы, время грузо- и пассажироперевозок из юго-восточного региона Турции через Нахчыван в западный регион Азербайджана, Карабах, может сократиться в разы, что создаст условия для развития торгово-экономических отношений между двумя странами. В будущем в процессе, связанном с восстановлением Карабаха, вероятно, будут активно участвовать страны, поддерживающие Азербайджан, в том числе Турция. Коридор сыграет роль в быстрой реализации процесса.

С другой стороны, Азербайджан за период независимости постарался преdратить регион в геополитический и геоэкономический коридор. Соответствующие возможности появятся и в этом направлении. Грузы из России теперь смогут удобно доставляться по железной дороге в Иран и Турцию без использования других альтернатив. В то же время будет упрощена перевозка российской продукции через Нахчыван во многие регионы Ирана. В мировой практике некоторые виды продукции небольшого объема бизнес предпочитает перевозить автомобильным транспортом. Поскольку в Нахчыван планируется открыть как железную, так и автомобильную дороги, у нас будет возможность реализовать оба варианта. И это в конечном итоге увеличит транзитные доходы Азербайджана. В перспективе это также косвенным путем укрепит политические позиции Азербайджана в сотрудничестве с соответствующими странами. Процессы в Азербайджане могут развиваться именно в этом направлении. Для этого имеется мощный потенциал”.

Эксперт считает, что в случае конструктивной позиции для Армении могут открыться большие возможности, привнесена добавленная стоимость в экономику в экономику в 20-30%: "Армения особенно выиграет с позиции формирования железнодорожной инфраструктуры. Так, обсуждаются проекты по созданию железнодорожной инфраструктуры между Арменией и Ираном, и это очень дорогие проекты. Подключившись к железной дороге, которая пройдет через Мегри, Армения сможет очень поставлять свою продукцию на иранский рынок, который является ее основным торговым партнером. В то же время, откроются возможности выхода на турецкий рынок через Нахчыван, а оттуда даже на европейский рынок. Следовательно, Армения также может быть включена в туристические маршруты, о которых мы говорили выше. Сам выход из блокады создаст очень большие возможности для развития экономики Армении”.