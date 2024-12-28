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Российская "Азимут" отменила рейсы в Азербайджан

Российская "Азимут" отменила рейсы в Азербайджан Российская авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Азербайджан из аэропортов Минеральных Вод и Сочи.
Инфраструктура
28 декабря 2024 г. 12:32
Российская Азимут отменила рейсы в Азербайджан

Российская авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Азербайджан из аэропортов Минеральных Вод и Сочи.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Азимут сообщает об отмене рейсов из Минеральных Вод в Баку и Гянджу, а также из Сочи в Баку по причине отзыва слотов аэропортами Баку и Гянджа в связи с отзывом разрешения на полеты авиационными властями Азербайджанской Республики", - сказал представитель пресс-службы.

Отметим, что ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей близ казахстанского Актау 25 декабря. Среди них сама AZAL (отменила полеты из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), арабская Flydubai (из Дубая в Сочи и Минводы).

"Азимут" базируется в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Superjet 100.

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Версия на английском языке Russia's Azimut cancels flights to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rusiya aviaşirkəti Azərbaycana uçuşları ləğv edib

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