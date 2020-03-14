Российские авиакомпании ограничивают полеты в Европу

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Российские авиакомпании сокращают частоту рейсов в Европу.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", это происходит на фоне решения оперштаба по коронавирусу ограничить авиасообщение со странами Евросоюза, а также не входящими в него Швейцарией и Норвегией.

«Аэрофлот» с 16 марта приостановит полеты из Москвы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих и обратно. Частоту полетов из в Копенгаген и Прагу с 14 марта и 16 марта соответственно сократят из-за решения местных властей ограничить въезд туристов. Рейсы авиакомпании «Россия» под кодом Аэрофлота/«SU» из Санкт-Петербурга в города Евросоюза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку и Женеву, полностью отменяются с 16 марта.

S7 Airlines с 16 марта временно отменит все собственные регулярные рейсы из России в Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, Кипр и обратно. Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы.

Utair приостанавливает регулярные рейсы из Берлина и Милана и обратно с 13 марта, из Вены и Риги и обратно с 17 марта. Дополнительные рейсы по закрытым направлениям компания организовывать не планирует до 31 мая.

Напомним, что Россия с понедельника, 16 марта, ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Будут разрешены только рейсы в столицы стран Евросоюза, Осло и Женеву через терминал F аэропорта Шереметьево, а также чартерные рейсы для вывоза иностранных граждан из России или россиян из-за рубежа.