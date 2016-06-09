​Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере авиапромышленности

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Российская авиационная промышленность способна производить весь спектр продукции, предназначенной для парка авиации, как для местных, так и для зарубежных, в том числе, азербайджанских компаний.
Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку министр транспорта России Максим Соколов.
"Мы были бы рады полетам наших азербайджанских коллег на самолетах российского производства, в том числе на перспективных самолетах типа MC 21, которые будут выпущены в будущем году, а также качественных самолетах Superjet Sukhoi, способных обслуживать граждан Азербайджана и приезжающих в страну туристов", - отметил министр.
Коснувшись даты поставок самолетов типа MC-21, российский министр отметил, что они будут запущены в производство в следующем году: "Потом надо будет выждать определенный период, пока они пройдут испытания".
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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