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Россия увеличила железнодорожные перевозки древесины через Азербайджан на 37%

Россия увеличила железнодорожные перевозки древесины через Азербайджан на 37% В структуре экспортных железнодорожных перевозок России в марте резко увеличились отгрузки древесины в четыре страны - Беларусь - на 181%, Турцию - 163%, Азербайджан - 37% и Египет - 23%.
Инфраструктура
27 мая 2022 г. 11:38
Россия увеличила железнодорожные перевозки древесины через Азербайджан на 37%

В структуре экспортных железнодорожных перевозок России в марте резко увеличились отгрузки древесины в четыре страны - Беларусь - на 181%, Турцию - 163%, Азербайджан - 37% и Египет - 23%.

Как передает Report со ссылкой на Рослесинфорг - всероссийскую организацию, специализирующуюся на комплексном решении лесоучетных и лесоустроительных задач. Повышенный спрос на перевозку пиломатериалов наблюдается практически по всем направлениям, не связанным с пересечением европейских границ. Например, по маршруту Россия–Китай и Россия–Казахстан отмечается двукратный рост перевозки лесных грузов.

При этом, если раньше больше половины поставок в Турцию (преимущественно пиломатериалы и фанера), шли через морские порты Санкт-Петербурга (ст. Шушары и Автовои) и Краснодарского края (порт Новороссийский и порт Ейский), то теперь из-за санкционного давления отечественные лесоперевозчики для выполнения значительных объемов международных поставок древесины переориентировались на железнодорожные коридоры. Груз идет до Баку, а оттуда по коридору "Баку — Тбилиси — Карс" далее в Турцию.

Порядка 65% перевозок лесных грузов за рубеж выполняют именно железнодорожники – в прошлом году перевезено белее 40 млн тонн. Напомним, что по итогам прошлого года экспортеры российского леса и продукции его переработки стали больше зарабатывать при меньших объемах производства и поставок – экспорт оценивается в 17,5 млрд долларов США. Объемы поставок дешевой необработанной и топливной древесины снижались, а дорогих товаров, наоборот, росли. Так, рост валютной выручки по фанере составил 67,3%, ДСП – 103,6%, ДВП – 50,5%.

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Версия на английском языке Russia increases rail transportation of timber through Azerbaijan by 37%
Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycan vasitəsi ilə dəmir yolu daşımalarını 37 % artırıb

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