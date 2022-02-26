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Россия удвоит количество авиарейсов в Азербайджан

Россия удвоит количество авиарейсов в Азербайджан Россия с 14 марта увеличит количество рейсов в 16 стран мира, среди которых Азербайджан, Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Индия и т.д.
Инфраструктура
26 февраля 2022 г. 16:46
Россия удвоит количество авиарейсов в Азербайджан

Россия с 14 марта увеличит количество рейсов в 16 стран мира, среди которых Азербайджан, Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Индия и т.д.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее решение принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Так, с 14 марта количество рейсов в Азербайджан по маршруту Москва — Баку увеличивается с 14 до 28 в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Азербайджана с 1 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Число рейсов в Армению по маршруту Москва — Ереван увеличивается с 6 до 14 в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Армении с 1 до 2 рейсов в неделю на каждом маршруте.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycana uçuşlarının sayını iki dəfə artıracaq

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