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    Россия согласилась на совместное финансирование проекта железной дороги Решт-Астара

    Предложения в скором времени представим азербайджанской и иранской стороне

    Баку. 25 ноября. REPORT. AZ/ Россия дала согласие на совместное финансирование строительства железной дороги Решт-Астара (Иран) в рамках международного транспортного коридора Север-Юг. 

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин.

    "Нам уже представлен соответствующий бизнес-план. Мы рассмотрели документ и подготовили предложения, которые в скором времени представим азербайджанской и иранской стороне", - добавил он.

    Отметим, что "Российские железные дороги" не раскрыли объем средств, предусмотренных для финансирования проекта. 

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