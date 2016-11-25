Россия согласилась на совместное финансирование проекта железной дороги Решт-Астара

Баку. 25 ноября. REPORT. AZ/ Россия дала согласие на совместное финансирование строительства железной дороги Решт-Астара (Иран) в рамках международного транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин.

"Нам уже представлен соответствующий бизнес-план. Мы рассмотрели документ и подготовили предложения, которые в скором времени представим азербайджанской и иранской стороне", - добавил он.

Отметим, что "Российские железные дороги" не раскрыли объем средств, предусмотренных для финансирования проекта.