Россия продлила запрет на международные полеты

Запрет на въезд в Россию иностранных граждан продлен до 31 июля включительно

Федеральное агентство воздушного транспорта разослало аэропортам телеграмму, в которой сообщило о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан до 31 июля включительно.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердили в Домодедово.

С конца марта такие документы выпускаются каждый месяц. Весной правительство остановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за пандемии коронавируса, что означает не только запрет на въезд, но и на выезд.

Как пояснили собеседники издания, когда будет принято решение об открытии международного сообщения, Росавиация выпустит новую телеграмму. Представитель ведомства отказался комментировать служебную переписку.

В июне глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения. По его мнению, начать можно было с государств СНГ, а затем подключать другие страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Пока одобрения его инициатива не получила.

Министр транспорта Евгений Дитрих, в свою очередь, говорил, что вначале надо убедиться в безопасности внутренних перевозок и только затем открывать границы.