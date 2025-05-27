Россия призывает активизировать взаимодействие с Азербайджаном и Ираном по коридору "Север-Юг"

Необходимо активизировать взаимодействие в трехстороннем формате - между Россией, Азербайджаном и Ираном - для развития достигнутых договоренностей, устранения "узких мест" и ускоренной реализации Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Необходимо активизировать взаимодействие в трехстороннем формате - между Россией, Азербайджаном и Ираном - для развития достигнутых договоренностей, устранения "узких мест" и ускоренной реализации Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Как передает Report, об этом заявила заместитель директора Первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Виктория Малькова на Международном круглом столе в Баку "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".

По ее словам, транспортно-логистическое сотрудничество занимает особое место в российско-азербайджанских отношениях, которые развиваются на принципах стратегического партнерства и союзничества.

"У нас реализуется множество совместных проектов, направленных на развитие всех видов сообщения, стыковку автодорожных сетей, модернизацию пунктов пропуска на границе. Появляются и новые инициативы, включая проекты в сфере морских перевозок - например, запуск круизного сообщения по Каспийскому морю", - отметила дипломат.

В.Малькова подчеркнула, что в фокусе особого внимания сейчас находится раскрытие транзитного и географического потенциала Азербайджана для развития МТК "Север–Юг", который имеет стратегическое значение для повышения региональной транспортной взаимосвязанности.