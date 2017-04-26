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    Россия предложит Азербайджану новые вагоны метро

    Трансмашхолдинг собирается принять участие в соответствующем тендере

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Крупнейшая российская транспортная машиностроительная компания "Трансмашхолдинг" (ТМХ) намерена поставлять в Азербайджан новые пассажирские вагоны.

    Об этом сообщил Report сотрудник маркетингового подразделения компании Александр Тарасов.

    "По нашим данным, Бакинский метрополитен готовится обновить парк вагонов. Мы намерены участвовать в тендере или конкурсе", - добавил он.

    Напомним, что сейчас в Бакинском метрополитене эксплуатируются три вагонных пары совместного производства "Трансмашхолдинг" и французской Alstom. 

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