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Россия построит для Индии 120 поездов дальнего следования

Россия построит для Индии 120 поездов дальнего следования Крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта "Трансмашхолдинг" подписал акционерное соглашение с индийской компанией Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) о создании совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd.
Инфраструктура
25 июля 2023 г. 10:41
Россия построит для Индии 120 поездов дальнего следования

Крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта "Трансмашхолдинг" подписал акционерное соглашение с индийской компанией Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) о создании совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, новая компания займется поставкой и обслуживанием поездов Vande Bharat в Индии.

Согласно документу, всего будет произведено 120 электропоездов дальнего следования со спальными местами. Производство подвижного состава запустят на территории Индии, в городе Латуре, в течение пяти лет с момента подписания договора. Сервисное обслуживание техники будет осуществляться в течение 35 лет.

Как уточняет "Интерфакс", российская сторона будет владеть 75% создаваемого совместного предприятия, а индийская - 25%. Стоимость проекта составляет 6,5 млрд долларов.

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Версия на английском языке Russia to produce 120 long-distance trains for India

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