Россия останавливает все авиарейсы для возвращения россиян

Российские власти полностью останавливают все международное авиасообщение с полуночи 4 апреля.

Как передает Report, об этом рассказали “Коммерсантъ” источники в правительстве РФ и в авиационной отрасли. На какой срок остановлены полеты, неизвестно.

"За границей остается более 30 тысяч граждан РФ, обратившихся с просьбой оказать им содействие в возвращении на родину",— сообщил “Ъ” источник в рабочей группе по организации вывоза застрявших по всему миру россиян, созданной под эгидой Росавиации.

Росавиация составляла график прилета чартерных рейсов, организуемых для возврата россиян из-за границы до 5 апреля. Рейсы из Перу, Германии, Таиланда, Японии, США и других стран должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», «Сибирь», «Уральские авиалинии», Azur.

Источник “Ъ” в рабочей группе по организации вывоза застрявших по всему миру россиян, созданной под эгидой Росавиации, подтвердил информацию о том, что больше никаких вывозных рейсов не будет. По его словам, решение принято правительством.

"Был готов график предложений по вывозу сограждан до 7 апреля, составлены списки людей. Больше ничего из этого не актуально",— сказал собеседник “Ъ”.

Отмена рейсов уже затронула вылеты из Москвы. В частности, был отменен сегодняшний рейс «Аэрофлота» в Нью-Йорк. Вылет отменили в последний момент, когда лайнер находился в процессе рулежки на полосе. Об отмене рейса в своем аккаунте в Instagram написал артист балета Джулиан Маккейн. «Просто пытаемся добраться домой, чтобы побыть с отцом в его последние дни. Какого черта, "Аэрофлот"?! Вы говорите, что это последний рейс, продаете дорогие билеты, всех сажаете на борт, а потом всех выгоняете, провоцируя беспорядки»,— написал господин Маккейн.

По информации “Ъ”, отмена вылета рейса «Аэрофлота» из Москвы в Нью-Йорк связана с тем, что он должен был забрать обратно россиян, которых теперь решено не впускать в страну.

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 Россия с 27 марта прекратила все международное авиасообщение. Разрешалось выполнять только чартерные рейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Положение в отрасли достигло критических показателей: в частности, перевозки на международных направлениях упали в марте год к году более чем на 44%. Из-за снижения пассажиропотока российские авиакомпании рассматривали возможность перевозки грузов в пассажирских салонах.