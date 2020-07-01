​Россия намерена увеличить грузоперевозки через БТК

Ранее многие негативно оценивали участие России в перевозке своих грузов по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Однако реалии оказались другими.

Об этом Report рассказал российский эксперт Евгений Михайлов, комментируя перспективы использования БТК российской стороной.

По его словам, Москва намерена только увеличить грузоперевозки: "Ничего личного, только взаимные интересы. Экономика часто побеждает политику и двойные стандарты и в итоге примиряет страны. Между Россией и Азербайджаном подписаны взаимовыгодные дорожные карты и крупные экономические проекты. Именно они позволят увеличить совместные грузопотоки. Грузии это тоже выгодно, несмотря на прохладные отношения с Москвой. Более того считаю, что в последнее время заявления грузинских политиков в сторону Москвы стали мягче, на что скорее всего влияет и возможное получение выгод от перевозок по БТК. Мир меняется. И Азербайджан, помимо того, что является партнером России, может благодаря подобным проектам стать посредником в налаживании утраченных отношений между Россией и Грузией.

Евгений Михайлов

Напомним, что ООО ADY Express, дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с декабря 2019 года начало грузоперевозки продукции крупной российской компании "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", на турецкий рынок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Общий вес первой партии груза составляет 2 053 тонны.

"ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" - одно из крупнейших металлургических предприятий мира. По производству стали оно занимает 15-е место в мире. За счет возможностей, создаваемых железной дорогой БТК, в будущем возможна перевозка ежемесячно 100 тыс. тонн грузов, принадлежащих российским компаниям "Магнитогорский металлургический комбинат" и "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат". В 2018 году ADY Express по БТК перевозил грузы этих компаний весом 1 324 тонны (20 вагонов), в 2019 году - 25 193 тонны (385 вагонов), в первые 4 месяца 2020 года этот показатель составил уже 29 673 тонны (537 вагонов).