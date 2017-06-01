Россия намерена создать новый лоукостер с иностранным участием

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Российские инвесторы рассматривают возможность создания новой авиакомпании-лоукостера с иностранным участием.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Коммерсантъ.

В связи с этим прошли консультации с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками, включая малайзийскую Air Asia, венгерскую Wizz Air, турецкую Pegasus и т. д. В частности, обсуждалось создание СП. Кроме того, стартовые переговоры велись с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Новый перевозчик, вероятно, будет создан на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта. Участники проекта рассматривают возможность полетов лоукостера из крупных региональных аэропортов, например из петербургского "Пулково".

"Это позволило бы развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву, и удовлетворять местный спрос на дешевые авиаперевозки, которые пока предлагаются в очень ограниченном объеме", - сообщил источник.

Газета отмечает, что переговоры о новом лоукостере идут на фоне резкого роста авиаперевозок в РФ. Так, за январь-апрель они выросли на 20,8% - до 27,1 млн человек.

Напомним, что в России в 2009 году уже был создан лоукостер с зарубежным участием - "Авианова". Перевозчик предлагал самые низкие на рынке цены, однако в октябре 2011 года прекратил деятельность из-за долгов. Единственный действующий на данный момент лоукостер "Победа" был создан "Аэрофлотом" в 2014 году.