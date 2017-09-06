Россия и Китай реализуют новый проект для грузоперевозок

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Калининградской области грузовой комплекс "Дзержинская-Новая" Калининградской железной дороги готовится к приему первого контейнерного состава из Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, стоимость проекта составляет 415 млн рублей (около 12 млн манатов).

По предварительным оценкам, через Калининград на первом этапе может проходить по одному поезду в сутки. "АО „Корпорация развития Калининградской области“ очень много усилий прикладывает к тому, чтобы максимально использовать всю выгоду нашей географии, в первую очередь, это транспорт и логистика", - заявил генеральный директор акционерного общества Владимир Зарудный.

По его словам, альтернативу морским перевозкам в Европу КНР начала искать еще два года назад. "И транзит через Россию изначально в этом маршруте не рассматривался. Сначала грузы предполагалось доставлять через Казахстан, Азербайджан и Грузию. Однако у этого варианта было больше минусов: многократная смена модальностей и необходимость прохождения на пути следования пяти таможенным режимов (ЕАЭС, Азербайджан, Грузия, Турция, Евросоюз). Маршрут, предложенный российской стороной, отличался более выгодной логистикой. К плюсам можно отнести единую весовую норму, отсутствие паромных переправ и, как следствие, отсутствие дополнительных перевалок, а также необходимость пересекать всего два таможенных режима (ЕАЭС и Евросоюз)", - добавил В. Зарудный.