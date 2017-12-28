Россия и Азербайджан подписали меморандум об организации морских туров

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Делегация во главе с генеральным директором ОАО "Московское речное пароходство" Константином Анисимовым побывала в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, в ходе встречи стороны подписали меморандум об организации морских туров на пассажирском судне "Петр Великий".

Российские гости заявили, что у Баку есть большой туристический потенциал. С этой точки зрения организация морских круизов окажет положительное влияние на количество туристов, приезжающих в Азербайджан, и развитие туризма в стране.

Глава Пароходства Рауф Велиев отметил, что организация круизов в Каспийском море с участием прибрежных стран обещает большие перспективы. Реализация этого проекта будет способствовать укреплению сотрудничества между Россией и Азербайджаном в секторе морского транспорта и создаст широкие возможности для стран к использованию туристического потенциала.

По итогам переговоров К. Анисимов и Р. Велиев подписали совместный меморандум о сотрудничестве. Согласно меморандуму, первые туристы в Баку на судне "Петр Великий" прибудут в Баку к концу 2019 года.

На начальном этапе для круизов будет рассмотрен маршрут Астрахань-Баку. К 2020 году маршруты расширятся. Будут рассмотрены варианты организации круизов к черноморским портам, во внутренних водах России, другим портам Каспия, по маршрутам Москва-Баку, Астрахань-Махачкала-Баку, Баку-Энзели-Ноушехр-Туркменбаши-Актау-Астрахань.