​Россия и Азербайджан договорились об увеличении грузоперевозок

Железнодорожные ведомства Азербайджана и России подписали меморандум о развитии сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), подписи под документом поставили председатель правления АЖД Джавид Гурбанов и генеральный директор и председатель правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров.

"Меморандум направлен на реализацию согласованной политики развития и эксплуатации евроазиатских международных транспортных коридоров, в том числе с целью расширения внешнеэкономических связей и обеспечения оптимальных транспортных условий для транзитных и экспортно-импортных перевозок", - говорится в сообщении.

Стороны намерены развивать комплексное сотрудничество в железнодорожной сфере, в том числе транспортный и транзитный потенциал национальных железнодорожных компаний, реализовывать совместные мероприятия, которые будут способствовать росту грузовых перевозок по маршрутам Иран-Азербайджан-Россия-Европа в рамках западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" и маршрута Россия-Азербайджан-Турция с использованием инфраструктуры железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс.

АЖД и РЖД договорились совместно привлекать дополнительные грузы для перевозок контейнерными поездами по западному маршруту коридора "Север-Юг" и другим маршрутам. Помимо того, усилия компаний будут направлены на развитие транзитных перевозок в направлении Восток-Запад-Восток, прежде всего, в сообщении между Азербайджаном и КНР транзитом по территории России, а также между КНР и другими странами транзитом по территории России и Азербайджана.

Стороны выразили готовность повышать качество услуг, обеспечивать эффективное использование подвижного состава и предлагать конкурентоспособные тарифные ставки. Для повышения эффективности коммерческих и технологических процедур будет развиваться единое информационное пространство на базе внедрения современных технологий, электронного документооборота, слежения за продвижением грузов.

"Принимая во внимание перспективные объемы перевозок в МТК "Север-Юг" и других маршрутах, планируется также развивать скоординированное развитие инфраструктуры для увеличения пропускной способности Самур-Яламинской границы", - сказали в ЗАО.