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Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа

Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа Россия может возобновить международное авиасообщение в августе – скорее всего, это будут страны СНГ
Инфраструктура
9 июля 2020 г. 12:53
Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа

Россия может возобновить международное авиасообщение в августе – скорее всего, это будут страны СНГ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам в четверг президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D "Шереметьево" будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты", - сказал он.

Игнатьев добавил, что первыми для россиян, скорее всего, будут открыты страны СНГ.

"Это даст нам возможность летать в те страны, где эпидемиологическая обстановка для граждан будет приемлема. Скорее всего, это будут страны СНГ", - отметил президент Российского союза туриндустрии.

Согласно протоколу заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа.

"Согласиться с предложением Минтранса России (Евгений Дитрих), Росавиации (Александр Нерадько) и ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (Виталий Савельев) о целесообразности возобновления международного авиасообщения в 2 этапа", - говорится в протоколе.

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