Азербайджан, Россия и Иран планируют заключить соглашение о достройке "Север-Юг"

Азербайджан, Россия и Иран готовят межправительственное соглашение о строительстве последнего участка, необходимого для завершения сухопутного железнодорожного маршрута коридора "Север-Юг".
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов.
"Министерства транспорта готовят два межправсоглашения: Иран-Россия и трехстороннее Азербайджан, Россия и Иран", - сообщил Павлов сегодня в кулуарах Международного экономического форума стран СНГ.
Документ планируется подписать в 2023 году.