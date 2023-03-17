О нас

Азербайджан, Россия и Иран планируют заключить соглашение о достройке "Север-Юг"

Азербайджан, Россия и Иран планируют заключить соглашение о достройке "Север-Юг" Азербайджан, Россия и Иран готовят межправительственное соглашение о строительстве последнего участка, необходимого для завершения сухопутного железнодорожного маршрута коридора "Север-Юг".
Инфраструктура
17 марта 2023 г. 17:46
Азербайджан, Россия и Иран планируют заключить соглашение о достройке Север-Юг

Азербайджан, Россия и Иран готовят межправительственное соглашение о строительстве последнего участка, необходимого для завершения сухопутного железнодорожного маршрута коридора "Север-Юг".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов.

"Министерства транспорта готовят два межправсоглашения: Иран-Россия и трехстороннее Азербайджан, Россия и Иран", - сообщил Павлов сегодня в кулуарах Международного экономического форума стран СНГ.

Документ планируется подписать в 2023 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Russia, Iran plan to ink North-South corridor deal completion
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Rusiya və İran “Şimal-Cənub” layihəsinin tamamlanmasına dair saziş imzalamağı planlaşdırır

Самое важное

В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
17 марта 2023 г. 09:44
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:09
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
15 марта 2023 г. 20:26
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
15 марта 2023 г. 19:12
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
15 марта 2023 г. 13:30
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
15 марта 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi