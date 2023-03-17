Азербайджан, Россия и Иран планируют заключить соглашение о достройке "Север-Юг"

Азербайджан, Россия и Иран готовят межправительственное соглашение о строительстве последнего участка, необходимого для завершения сухопутного железнодорожного маршрута коридора "Север-Юг".

Азербайджан, Россия и Иран готовят межправительственное соглашение о строительстве последнего участка, необходимого для завершения сухопутного железнодорожного маршрута коридора "Север-Юг".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов.

"Министерства транспорта готовят два межправсоглашения: Иран-Россия и трехстороннее Азербайджан, Россия и Иран", - сообщил Павлов сегодня в кулуарах Международного экономического форума стран СНГ.

Документ планируется подписать в 2023 году.