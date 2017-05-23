Российское судно ремонтируется на азербайджанском заводе

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Принадлежащее России дноуглубительное судно проходит ремонт на Судоремонтном заводе "Зых".

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское каспийское морское пароходство, на дноуглубительном судне "Ахтубинск" дедвейтом 415 тонн, длиной 70 м и шириной 13,3 м производится ряд ремонтных работ. Так, производен капитальный ремонт главного двигателя судна, топливных аппаратов главного двигателя, насосов охлаждения, водяного охладителя, трубных компрессоров, вспомогательных двигателей и т.д.

Наряду с этим, выполнена наладка грунтового насоса плавающего средства, крана, дноуглубительного фрезера, трубопроводных систем, электрощитов, генераторов и прочего оборудования, создан бытовой комфорт в каютах. Помимо того, завершена частичная покраска подводной и надводной части корпуса судна.

На Судоремонтном заводе "Зых" проходит ремонт также плавсредство МЗ 152, оказывающее буксирные и снабженческие услуги судну "Ахтубинск". Капитально отремонтированы двигатели и насосы, выполнены необходимые сварочные работы на корпусе судна. Отметим, что функцией данного плавсредства является оказание содействия судну "Ахтубинск" при выполнении различных работ в море.

Судно "Ахтубинск", построенное на бывшем Бакинском судоремонтном заводе имени Вано Струа Каспийского морского пароходства, изначально носило название "50 лет Советскому Азербайджану". Основа судна заложена в декабре 1967 года, строительство завершено в апреле 1971 года.

В 70-х годах прошлого века планировалось построить 16 единиц данного типа дноуглубительных судов. Судно "Ахтубинск", именуемое тогда "50 лет Советскому Азербайджану", считалось флагманом. Судно в настоящее время эксплуатируется под государственным флагом Российской Федерации.

Судно предназначено для проведения дноуглубительных работ. Экипаж судна состоит из 36 членов. Скорость составляет 10 узлов. Планируется завершить ремонтные работы на судне в ближайшее время.

Напомним, что основным направлением деятельности Судоремонтного завода "Зых" является ремонт судов и технического оборудования, принадлежащего ЗАО АКМП и другим организациям. Завод выполняет также установку и наладку судовых систем и установок, двигателей, приборов, в том числе осуществляет проверку подводного корпуса, рулевого устройства и винтов судов путем их поднятия на док.

В структуру завода входят механико-ремонтное, корпусно-сварочное, очистительно-покрасочное, доковое отделения, а также деревообрабатывающий, литейный и электроустановочный участки.