​Российский "Урал" намерен открыть совместное предприятие в Азербайджане

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Российский автомобильный завод "Урал", входящий в "Группу ГАЗ", намерен открыть совместное предприятие в Азербайджане.

Об этом сообщил Report представитель компании.

"Мы хотели бы расширить нашу деятельность в Азербайджане и уже направили обращение в соответствующие структуры. Пока ожидаем ответа. Считаем, что в Азербайджане возможна организация производства нашей продукции на высоком уровне. Мы видим, что на вашем рынке есть высокопрофессиональные кадры, с которыми можно выполнять качественную работу", - отметил представитель завода.

Он добавил, что в условиях глобального кризиса соответствующие финансовые структуры должны применять льготы и оказывать поддержку предпринимателям: "Банки должны оказывать помощь деловым людям или компаниям посредством лизинга. Баку очень красивый город, однако транспортные средства, в частности, общественный транспорт находится в неудовлетворительном состоянии. Банки посредством лизинга могут внести большой вклад в это дело".