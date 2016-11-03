Российский лоукостер не будет летать в Ереван

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Российский лоукостер "Победа" не будет летать в Ереван из-за завышенных аэропортовых сборов. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в ереванском аэропорту Звартноц тариф на аэропортовое обслуживание составляет 50 евро на человека, что превышает тарифы самой компании.

В среднем по зарубежной маршрутной сети "Победы" тариф на аэропортовое обслуживание составляет 10 евро на человека, а в некоторых аэропортах - бесплатно.

Отметим, что ранее "Победа" получила допуски на выполнение полетов из Ростова-на-Дону в Ереван, а также из Москвы в Гюмри. Это уже не первый подобный конфликт "Победы" с аэропортами. Так, из-за дорогого аэропортового обслуживания лоукостер закрыл рейсы в Сочи и в Уфу.

На сегодняшний день в маршрутной сети "Победы" значатся 9 международных направлений, в том числе Германия, Кипр, Италия, Австрия. В конце октября и начале ноября "Победа" открыла два международных рейса из Ростова-на-Дону - в Баку и в Тбилиси. Также лоукостер выполняет внутрироссийские перелеты, в основном они идут из Москвы и Краснодарского края.

Напомним, что авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот" и эксплуатирует самолеты Boeing 737-800. В парке компании имеется 12 воздушных судов, средний возраст которых около года.