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Российский дипломат: Связующая роль Каспийского региона будет возрастать

Российский дипломат: Связующая роль Каспийского региона будет возрастать Связующая роль Каспийского региона будет увеличиваться с учетом его экономического, транспортного и геостратегического потенциала.
Инфраструктура
12 августа 2024 г. 20:07
Российский дипломат: Связующая роль Каспийского региона будет возрастать

Связующая роль Каспийского региона будет увеличиваться с учетом его экономического, транспортного и геостратегического потенциала.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Туркменистане Петр Щукин в ходе выступления на научно-практической конференции "Каспийское море - море мира и дружбы".

"С учетом геостратегического, политического, ресурсного, транспортного и экономического потенциала Каспийского региона его роль как важнейшего связующего звена, расположенного в сердце Евразии, будет только возрастать", - сказал он.

Щукин добавил, что сейчас повышается значимость и проходящего через все страны Каспийского региона международного транспортного коридора Север - Юг.

Дипломат также призвал к активному сотрудничеству все прикаспийские государства, в том числе в реализации российской идеи создания Каспийского совета.

Научно-практическая конференция "Каспийское море - море мира и дружбы", приуроченная к Международному дню Каспийского моря, прошла в городе Туркменбаши (Туркменистан).

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı diplomat: Xəzər regionunun birləşdirici rolu artacaq

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