Российские компании хотят участвовать в восстановлении Карабаха

Азербайджан и Россия развивают отношения во всех сферах.

Азербайджан и Россия развивают отношения во всех сферах.

Об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Айдынов на мероприятии на тему "Умный город“ в Баку с участием российской деловой миссии, сообщает Report.

"В июле этого года мы приняли бизнес-миссию из России, обсудили потенциальные проекты, был подписан контракт между российским ОАО "КамАЗ" и азербайджанским ПО "Гянджинский автомобильный завод". А 4 октября этого года президент Ильхам Алиев вместе с вице-премьером, министром промышленности и торговли Татарстана Альбертом Керимовым заложили фундамент первого резидента "Экономической зоны долины Араз" - сервисного центра "КамАЗ" в Джабраильском районе. Здесь будут обслуживаться не только грузовые автомобили марки "КамАЗ", но и все грузовые автомобили, а также сельскохозяйственная техника. В настоящее время готовится бизнес-план этого проекта", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время приоритетом для страны является восстановление территорий, разрушенных в результате многолетней оккупации, а также создание необходимых условий для возвращения туда населения: "В этом месяце поступили заявки от российских компаний для участия в восстановлении Карабаха".