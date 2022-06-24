Российские авиакомпании понесли рекордные за восемь лет убытки

В первом квартале 2022 года убыток по операционной деятельности всех авиакомпаний в РФ составил 61,1 млрд рублей. Это наихудший результат отрасли за последние восемь лет.

В первом квартале 2022 года убыток по операционной деятельности всех авиакомпаний в РФ составил 61,1 млрд рублей. Это наихудший результат отрасли за последние восемь лет.

Как передает Report, об этом сказано в отчете Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Пассажирские авиакомпании понесли убытки в размере 52,5 млрд рублей, грузовые — 8,6 млрд рублей. В прошлом году совокупный убыток составил 33,3 млрд рублей.

Ключевой причиной беспрецедентно высоких убытков в документе называется воздействие санкций. В частности, упоминаются запрет на поставку комплектующих для самолетов, запрет на продажу лайнеров и лизинговые ограничения.

После начала Россией боевых действий в Украине ЕС полностью запретил экспорт в эту страну товаров для авиационной промышленности и потребовал вернуть сданные в лизинг самолеты. Ряд авиакомпаний отчитались об ухудшении финансовых показателей на фоне санкций. Например, чистый убыток UTair по итогам первого квартала 2022 года составил 1,69 млрд рублей, что на 54% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.