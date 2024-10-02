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Российские авиакомпании полетят в Дубай в обход Израиля и Ирана

Российские авиакомпании полетят в Дубай в обход Израиля и Ирана "Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства Ирана отменил запланированный на 2 октября рейс SU524/525 Москва - Дубай - Москва.
Инфраструктура
2 октября 2024 г. 10:12
Российские авиакомпании полетят в Дубай в обход Израиля и Ирана

"Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства Ирана отменил запланированный на 2 октября рейс SU524/525 Москва - Дубай - Москва.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на авиакомпании.

Пассажиры отправятся другим рейсом, который будет выполнен на дальнемагистральном лайнере большей вместимости. Он сможет полететь в обход Ирана.

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" также сообщила, что два запланированных на 2 октября рейса совершат перелет в аэропорт Аль-Мактум в Дубае в обход воздушного пространства Израиля.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya aviaşirkətləri Dubaya uçuşları İsrail və İrandan yan keçməklə həyata keçirəcək

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