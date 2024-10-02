Российские авиакомпании полетят в Дубай в обход Израиля и Ирана

"Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства Ирана отменил запланированный на 2 октября рейс SU524/525 Москва - Дубай - Москва.

"Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства Ирана отменил запланированный на 2 октября рейс SU524/525 Москва - Дубай - Москва.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на авиакомпании.

Пассажиры отправятся другим рейсом, который будет выполнен на дальнемагистральном лайнере большей вместимости. Он сможет полететь в обход Ирана.

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" также сообщила, что два запланированных на 2 октября рейса совершат перелет в аэропорт Аль-Мактум в Дубае в обход воздушного пространства Израиля.