Российские авиакомпании начали массово отменять рейсы по стране

Российские авиакомпании приступили к массовым отменам рейсов по стране из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 млрд рублей (188,5 млн долларов).

Российские авиакомпании приступили к массовым отменам рейсов по стране из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 млрд рублей (188,5 млн долларов).

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия".

Сообщается, что в 2023 году финансирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы сократили с 9 млрд рублей (113 млн долларов) до 7,5 млрд (92,3 млн долларов) из-за дефицита госбюджета.

"Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями", - сообщает издание со ссылкой на источник.

По его словам, больше всего рейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.