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Российские авиакомпании будут оплачивать лизинг иностранных самолетов в рублях

Российские авиакомпании будут оплачивать лизинг иностранных самолетов в рублях Десять российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа "С" для перечисления платежей лизинговым компаниям из недружественных стран за самолеты.
Инфраструктура
1 июня 2022 г. 10:59
Российские авиакомпании будут оплачивать лизинг иностранных самолетов в рублях

Десять российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа "С" для перечисления платежей лизинговым компаниям из недружественных стран за самолеты.

Как передает Report, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ.

Такие счета открыли "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7 Airlines, Smartavia, "Якутия", "Алроса", "Ямал", "Полярные авиалинии", "Аврора". Еще пять перевозчиков — "Уральские авиалинии", "Ижавиа", "Нордстар", "Руслайн", "Ай флай" — находятся в процессе открытия таких счетов.

Авиакомпании, согласно указу президента, должны выплачивать лизинговые платежи по "временному порядку исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Физические и юридические лица, имеющие обязательства перед кредиторами из недружественных стран, могут расплачиваться по ним в рублях, открыв специальный рублевый счет на имя иностранного кредитора и перечисляя туда деньги по курсу ЦБ на день платежа.

Западные санкции, введенные после начала боевых действий в Украине, включают запрет на поставку в Россию самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техобслуживание. Зарубежным лизингодателям было поручено разорвать контракты с российскими авиакомпаниями и забрать воздушные суда. Министр транспорта РФ Виталий Савельев ранее говорил, что западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

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