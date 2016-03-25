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    ​Российская компания подпишет контракт на строительство двух судов Азербайджану

    Для нужд азербайджанского заказчика планируется построить танкеры проекта RST27

    Баку. 25 Марта. REPORT.AZ/ Нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" до конца марта подпишет контракт на строительство двух танкеров для Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор предприятия Николай Жарков журналистам в пятницу.

    "До конца марта подпишем контракт с компанией из Баку (Азербайджан) на строительство двух танкеров проекта RST27", - сказал он, не раскрывая деталей будущего соглашения.

    Танкеры проекта RST27 - это самоходные суда класса "река-море" для перевозки нефти и нефтепродуктов, с обеспечением одновременной перевозки двух сортов груза. Габаритная длина судна 140 метров, ширина -16 метров. Дедвейт в море при осадке 4,2 метра 6980 тонн.

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