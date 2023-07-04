Российская авиакомпания запускает рейсы из Баку в Саратов

С сегодняшнего дня российская авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению полетов по маршруту Баку – Саратов – Баку.

С сегодняшнего дня российская авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению полетов по маршруту Баку – Саратов – Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, рейсы будут выполняться на самолетах Superjet-100 один раз в неделю – по вторникам.

Вылетевший из Баку в 16:55 по местному времени самолет будет прибывать в Саратов в 19:05. Вылетевший обратным рейсом самолет будет подниматься в воздух в 20:20 и приземляться в столице Азербайджана в 22:55.

Цена билета в одну сторону начинается от 15 тыс. рублей (около 300 манатов).