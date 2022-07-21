О нас

Российская авиакомпания увеличивает частоту рейсов по маршруту Новосибирск-Баку

Российская авиакомпания увеличивает частоту рейсов по маршруту Новосибирск-Баку Российская авиакомпания "ИрАэро" с 1 августа увеличит частоту рейсов по маршруту Новосибирск-Баку-Новосибирск с одного до пяти раз в неделю.
Инфраструктура
21 июля 2022 г. 09:26
Российская авиакомпания увеличивает частоту рейсов по маршруту Новосибирск-Баку

Российская авиакомпания "ИрАэро" с 1 августа увеличит частоту рейсов по маршруту Новосибирск-Баку-Новосибирск с одного до пяти раз в неделю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

Полеты будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Цена билета в одну сторону от 17 000 руб. (около 510 манатов).

"Данными рейсами "ИрАэро" существенно расширяет программу международных полетов из Новосибирска", – заявил пресс-секретарь "ИрАэро" Николай Бессонов, комментируя открытие рейсов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Russian airline increasing frequency of Novosibirsk-Baku flights
Версия на азербайджанском языке Rusiya aviaşirkəti Novosibirsk–Bakı marşrutu üzrə uçuşların sayını artırır

Самое важное

Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
20 июля 2022 г. 15:57
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
20 июля 2022 г. 15:19
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
20 июля 2022 г. 13:05
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
20 июля 2022 г. 11:03
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
19 июля 2022 г. 22:50
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
19 июля 2022 г. 15:52
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
19 июля 2022 г. 13:18
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
18 июля 2022 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi