Российская авиакомпания увеличивает частоту рейсов по маршруту Новосибирск-Баку

Российская авиакомпания "ИрАэро" с 1 августа увеличит частоту рейсов по маршруту Новосибирск-Баку-Новосибирск с одного до пяти раз в неделю.

Российская авиакомпания "ИрАэро" с 1 августа увеличит частоту рейсов по маршруту Новосибирск-Баку-Новосибирск с одного до пяти раз в неделю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

Полеты будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Цена билета в одну сторону от 17 000 руб. (около 510 манатов).

"Данными рейсами "ИрАэро" существенно расширяет программу международных полетов из Новосибирска", – заявил пресс-секретарь "ИрАэро" Николай Бессонов, комментируя открытие рейсов.