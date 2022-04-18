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"Росавиация" вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России

"Росавиация" вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России "Росавиация" девятый раз подряд продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России.
Инфраструктура
18 апреля 2022 г. 10:44

"Росавиация" девятый раз подряд продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Ограничения были введены 24 февраля, с начала РФ боевых действий в Украине. Запрет будет действовать до 25 апреля.

Ограничены полеты в аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В качестве альтернативы Росавиация советует использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ассоциация туроператоров России сообщала, что южные аэропорты могут потерять более 2 млн пассажиров за два месяца ограничения полетов. Из-за того, что Евросоюз запретил поставку, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в РФ, отечественные авиакомпании могут выполнять международные рейсы только на SSJ 100 или собственных лайнерах в ограниченное число стран.

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