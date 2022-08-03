Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в ряд аэропортов РФ

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центре РФ.

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центре РФ.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа 2022 года", - сказано в сообщении.

Полеты временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за боевых действий в Украине.