Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ

Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ

Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 7 мая.

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