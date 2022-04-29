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Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ

Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 7 мая.
Инфраструктура
29 апреля 2022 г. 10:52
Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ

Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 7 мая.

Как передает Report, об этом сообщила Росавиация.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 7 мая 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Росавиация ввела ограничения 24 февраля.

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