Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в 11 аэропортов РФ

В России в очередной раз продлили режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части страны.

В России в очередной раз продлили режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части страны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа", — сказано в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Данный режим введен с начала боевых действий РФ в Украине, 24 февраля.