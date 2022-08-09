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Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в 11 аэропортов РФ

Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в 11 аэропортов РФ В России в очередной раз продлили режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части страны.
Инфраструктура
9 августа 2022 г. 10:41
Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в 11 аэропортов РФ

В России в очередной раз продлили режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части страны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа", — сказано в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Данный режим введен с начала боевых действий РФ в Украине, 24 февраля.

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Версия на английском языке Russia extends ban on flights until mid-August
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın 11 aeroportuna uçuşların məhdudlaşdırılması növbəti dəfə uzadılıb

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