Росавиация в 49-й раз продлила режим ограничения в 10 аэропортов России

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 10 аэропортов южной и центральной частей России. Запрет действует до 27 декабря.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 10 аэропортов южной и центральной частей России. Запрет действует до 27 декабря.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила Росавиация.

Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты. В качестве альтернативы рекомендовано использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля на фоне боевых действий РФ в Украине. Эту меру продляют уже в 49-й раз.