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Росавиация в 49-й раз продлила режим ограничения в 10 аэропортов России

Росавиация в 49-й раз продлила режим ограничения в 10 аэропортов России Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 10 аэропортов южной и центральной частей России. Запрет действует до 27 декабря.
Инфраструктура
19 декабря 2022 г. 10:21
Росавиация в 49-й раз продлила режим ограничения в 10 аэропортов России

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 10 аэропортов южной и центральной частей России. Запрет действует до 27 декабря.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила Росавиация.

Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты. В качестве альтернативы рекомендовано использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля на фоне боевых действий РФ в Украине. Эту меру продляют уже в 49-й раз.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın 10 aeroportuna uçuşların məhdudlaşdırılması rejimi yenidən uzadılıb
Версия на английском языке Rosaviatsiya extends temporary ban on flights to 10 Russian airports for 49th time

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