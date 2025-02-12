Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль

Росавиация продлила запрет российским авиакомпаниям на ночные рейсы в Израиль до 11 марта.

Росавиация продлила запрет российским авиакомпаниям на ночные рейсы в Израиль до 11 марта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ведомстве.

"После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 марта 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта - такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск", - сообщила Росавиация.

В ведомстве добавили, что "решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO ( Международная организация гражданской авиации) по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.