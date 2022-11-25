Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 3 декабря

Режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 3 декабря. Росавиация продлевает ограничения в 45-й раз.

Режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 3 декабря. Росавиация продлевает ограничения в 45-й раз.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Росавиации.

Авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, уточняется в сообщении агентства.

Впервые режим временного ограничения полетов был объявлен 24 февраля на фоне ввода российских войск на территорию Украины. В августе правительство анонсировало меры поддержки аэропортов, простаивающих из-за ограничений.