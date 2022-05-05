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Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 мая.
Инфраструктура
5 мая 2022 г. 10:12
Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 мая.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03.45 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.

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Версия на английском языке Russia extends ban on flights to airports in country's southern and central regions

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