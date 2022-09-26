Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 2 октября

Росавиация в 36-й раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России. Запрет введен до 2 октября.

Росавиация в 36-й раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России. Запрет введен до 2 октября.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение ведомства.

Ограничены полеты в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. В качестве альтернативы рекомендовано использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Режим временного ограничения полетов ввели на фоне боевых действий в Украине. Из-за запрета пассажиропоток аэропортов Кубани уже сократился на треть. На фоне сокращения числа полетов РЖД запустила более 1 тыс. дополнительных рейсов в южные регионы РФ.