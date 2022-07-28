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Росавиация продлила ограничение полетов до начала августа

Росавиация продлила ограничение полетов до начала августа Россия продлила режим ограничений на выполнение полетов в аэропорты юга и центральной части страны.
Инфраструктура
28 июля 2022 г. 10:11
Росавиация продлила ограничение полетов до начала августа

Россия продлила режим ограничений на выполнение полетов в аэропорты юга и центральной части страны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 5 августа", — сказано в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın 11 aeroportuna uçuşların məhdudlaşdırılması avqustun əvvəlinədək uzadılıb
Версия на английском языке Russia extends ban on flights until early August

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