Росавиация продлила ограничение полетов до начала августа

Россия продлила режим ограничений на выполнение полетов в аэропорты юга и центральной части страны.

Россия продлила режим ограничений на выполнение полетов в аэропорты юга и центральной части страны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 5 августа", — сказано в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.