Росавиация продлила ограничение на полеты в 10 городов России до 15 декабря

Росавиация продлила ограничение на полеты в 10 городов России до 15 декабря

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в 10 аэропортов юга и центральной части России до 15 декабря. Росавиация продлевает ограничения в 47-й раз.

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в 10 аэропортов юга и центральной части России до 15 декабря. Росавиация продлевает ограничения в 47-й раз. Как передает Report, об этом говорится в сообщении Росавиации. Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты. "Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - отметили в агентстве. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Rusiyanın 10 aeroportuna uçuşların məhdudlaşdırılması rejimi yenidən uzadılıb