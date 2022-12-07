Росавиация продлила ограничение на полеты в 10 городов России до 15 декабря

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в 10 аэропортов юга и центральной части России до 15 декабря. Росавиация продлевает ограничения в 47-й раз.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Росавиации.
Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.
"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - отметили в агентстве.