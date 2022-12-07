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Росавиация продлила ограничение на полеты в 10 городов России до 15 декабря

Росавиация продлила ограничение на полеты в 10 городов России до 15 декабря Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в 10 аэропортов юга и центральной части России до 15 декабря. Росавиация продлевает ограничения в 47-й раз.
Инфраструктура
7 декабря 2022 г. 10:09
Росавиация продлила ограничение на полеты в 10 городов России до 15 декабря

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в 10 аэропортов юга и центральной части России до 15 декабря. Росавиация продлевает ограничения в 47-й раз.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Росавиации.

Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - отметили в агентстве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın 10 aeroportuna uçuşların məhdudlaşdırılması rejimi yenidən uzadılıb
Версия на английском языке Russia extends restriction on flights to 10 cities

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