Росавиация предоставит субсидии на внутренние авиаперелеты 32 авиакомпаниям

Всего 32 российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" получат субсидии на внутренние авиаперелеты по России.

Всего 32 российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" получат субсидии на внутренние авиаперелеты по России.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиакомпании смогут получить средства с июля за апрель и май, после выплаты будут перечисляться ежемесячно в зависимости от фактических объемов перевозок.

В Росавиации считают, что мера поможет авиакомпаниям сохранить объем авиаперевозок на уровне прошлого года. "Условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Чем больше пассажирокилометров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии", - сказано в сообщении.

В апреле правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку авиаотрасли на фоне санкций и ограничений.